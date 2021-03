Ci siamo, oggi parte la eSerie A su Fifa 21. Al via il primo campionato ufficiale del massimo campionato italiano, parte del circuito competitivo delle Global Series. Tra oggi e domani scenderanno in campo le squadre dei gironi A e B: da una parte Lazio, Atalanta, Inter e Fiorentina, dall'altra Cagliari e il derby di Genova, impegnati in due gironi all'italiana. Settimana prossima invece, 16 e 17 marzo, toccherà ai gruppi C e D, dove è inserito il Milan.



Girone A: S.S. Lazio Esports, Atalanta Esports, Inter Esport, Fiorentina Esports.



Girone B: Spezia Calcio Esports, Cagliari Calcio Esports, Sampdoria Esports, Genoa Esports, Benevento Esprts | UT7.