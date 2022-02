. Nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 le squadre appartenenti alhanno aperto le danze, sfidandosi per ottenere il migliore piazzamento all’interno del gruppo. Il regolamento della competizione, infatti, non prevede alcuna eliminazione in questa fase iniziale del torneo: al termine della Regular Season (9 marzo) le prime due classificate di ogni girone più le due migliori terze accederanno aldei Playoff (22-23 marzo). Le restanti squadre accederanno al, dove in caso di sconfitta si verrà eliminati dalla competizione.: i primi tre player classificati otterranno la qualificazione diretta all’evento decisivo delle FIFA Global Series che darà accesso alla FIFAe World Cup 2022.. Il player dei lagunari, già rappresentante della eNazionale italiana, ottiene una sconfitta nel match iniziale contro il Cagliari Esports: sarà l’unico passo falso prima di quattro vittorie e tre pareggi, che portano gli arancioneroverdi in testa alla classifica.: a condividere questo importante risultato sono Mattia “LoneWolf92” Guarracino, Marco “RaiolaCrew” Raiola e Andrea “storari” Lobrace. L’unica sconfitta, arrivata proprio per mano del Venezia Esports, non ostacola il percorso del Bologna Esports che non il secondo posto accede direttamente al Winner Bracket.A contendersi la terza posizione (con la possibilità di approdare al Winner Bracket) sono stateed il, grazie alla vittoria di Francesco “Virgil” Allocca su Danilo “Danipitbull” Pinto. La sconfitta condanna i sardi, rappresentati anche da Matteo “RiberaRibell” Ribera, al Loser Bracket: il duo rossoblù non potrà più sbagliare. Tuttavia, i rossoblù possono restare fiduciosi guardando alla passata edizione della eSerie A, quando proprio Danipitbull riuscì ad arrivare alla vittoria finale risalendo dal Loser Bracket.. Il trio composto Raffaele “Dressingpoem514” Del Prete, Enrico “Piazzaa” Piazzalunga e Roberto “Sigis_96” Sigismondi faticano ad imporsi, ma avranno un’ultima possibilità per riscattarsi in occasione dei Playoff.Le emozioni della eSerie A TIM proseguiranno martedì 22 e mercoledì 23 con lo svolgimento del: a sfidarsi sarannoed