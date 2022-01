Nuova squadra della settimana su Fifa 22 Ultimate Team e nel TOTW (Team of the week) c'è ampio spazio per l'Italia: Bastoni dell'Inter, Theo Hernandez del Milan e Milinkovic-Savic della Lazio strappano tre carte con valutazione generale 87, poco sotto Berardi del Sassuolo con overall 86. Brilla Marquinhos, il difensore del PSG è il migliore della settimana con 89 di valutazione, tra le riserve c'è gloria anche per Caprari del Verona (81).