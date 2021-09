Fifa 22 è arrivato e con lui la prima Team of the Week (TOTW) di Ultimate Team: nella squadra della settimana di FUT trovano spazio tre giocatori della Serie A, Marco Davide Faraoni (81 di overall) per lo splendido gol contro la Roma, Francesco Caputo (82) per la doppietta all'Empoli ed Edin Dzeko (85), decisivo ieri nella vittoria dell'Inter a Firenze. I migliori sono però Joshua Kimmich del Bayern Monaco e Mohamed Salah, 90 di overall per entrambi.