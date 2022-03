. Tra sabato 5 e domenica 6 marzo si è disputata la Fase finale delle selezioni per formare il nuovo gruppo di giocatori che vestiranno la maglia azzurra nelle competizioni internazionali. Sono stati sedici i player a contendersi i sei posti in squadra, con i migliori giocatori usciti dalle nove tappe di qualificazione che hanno sfidato i componenti della eNazionale della scorsa stagione. Dopo la Fase a gironi, i migliori otto hanno disputato il round decisivo per ottenere un posto nel roster azzurro, con i quattro sconfitti che hanno avuto l’ultima chance negli spareggi.Il player delha confermato il grande stato di forma mostrato nel corso della eSerie A, nella quale ha ottenuto la seconda posizione nel rispettivo girone. Dopo la Top 32 ai Playoff regionali su FIFA 21, Obrun2002 ha aperto questa stagione posizionandosi tra i migliori 8 nel primo Qualifier dimostrando di essersi subito adattato alla nuova edizione del gioco. Il debutto ufficiale nella eNazionale è avvenuto già a febbraio (già convocabile in quanto vincitore di uno dei tornei di qualifica), contribuendo a portare l’Italia al secondo posto nella seconda settimana di Play-Ins delle FIFAe Nations Series., anche lui protagonista in queste prime settimane di qualificazione. Bilancio della stagione positivo fin qui per Karim, autore di un’ottima Fase a gironi nella eSerie A: il suo Venezia Esports ha concluso in prima posizione, candidandosi ad essere una delle favorite per la vittoria finale. Karim, inoltre, è in cima al ranking delle FIFAe Global Series per l'Europa Est. Lo scorso anno il player azzurro è riuscito a strappare una storica qualificazione alla FIFAe Nations Cup 2021, poi annullata a causa della pandemia. Ora l’obiettivo è quello di ripetersi con l’aiuto di un rinnovato gruppo di compagni.. Il vincitore della scorsa eSerie A sta vivendo una stagione su FIFA 22 da sogno, con la vittoria nel Milan Open delle FIFA Global Series e nel secondo Qualifier regionale. La speranza è quella di proseguire la striscia di successi anche con la maglia della eNazionale., arrivato secondo nel corso della Fase finale delle selezioni. Il player dei Reply Totem ha iniziato la stagione con un prestigiosa Top 4 nel primo Qualifier regionale e questa settimana si appresta a debuttare nella eSerie A vestendo la maglia della Salernitana Esports.Torna a vestire la maglia azzurra, a due anni di distanza dalla prima apparizione con la eNazionale. Nelle ultime stagioni, il player del Monza Esports ha dimostrato di dare il meglio di sé nella seconda parte dell’anno e le prestazioni del weekend ne sono una conferma. Lo scorso anno per lui uno storico secondo posto alla eChampions League 2021.. Il giocatore dell’AC Milan|QLASH è, insieme ad ErCaccia, quello del gruppo azzurro che può vantare maggiore esperienza negli eventi dal vivo: un fattore da non sottovalutare quando si arriva a giocare ai massimi livelli. Su FIFA 20, quando la stagione si concluse anticipatamente a causa della pandemia, Crazy concluse l’anno come primo al mondo nel Ranking su PlayStation grazie alle sue prestazioni nelle FUT Champions Cup.Non c’è un attimo di respiro,per affrontare la terza settimana di Play-In delle FIFAe Nations Series. Per il coach azzurroun lavoro non facile, quello di scegliere i player che disputeranno le numerose partite in programma.(foto Figc.it)