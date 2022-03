La Lega Serie A rende noto il tabellone delle Final Eight di eSerie A, campionato su Fifa 22, con gli accoppiamenti delle otto classificate.



Si sono conclusi ieri i Playoff della eSerie A TIM con le gare del Loser Bracket. Al termine delle sette sfide si sono qualificate per le Final Eight Fiorentina Esports, Sassuolo Esports, Venezia FC Gaming ed Empoli Esports FC. Queste le squadre che hanno conquistato il pass per le finali in virtù dei risultati dei due giorni dedicati ai PlayOff:



4 Teste di Serie (qualificate dal Winner Bracket):



- AC Milan Qlash



- U.S. Salernitana 1919 Esports



- Torino FC eSports Team



- Sampdoria



4 Contender (qualificate dal Loser Bracket)



- Fiorentina Esports



- Sassuolo Esports



- Venezia FC Gaming



- Empoli Esports FC



Si è svolto oggi il sorteggio per i Quarti di Finale della eSerie A TIM. Queste le gare in programma il 12 aprile 2022:



- Sampdoria vs. Venezia FC gaming



- Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC



- U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports



- AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports



Nelle Semifinali la vincente di Sampdoria-Venezia FC gaming affronterà la vincente di U.S. Salernitana 1919 Esports-Fiorentina Esports, mentre l'altra gara sarà disputata tra la squadra qualificata nella sfida Torino FC eSports Team-Empoli Esports FC e la formazione che vincerà la gara tra AC Milan Qlash e Sassuolo Esports.