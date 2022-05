Giacomo Raspadori è l'unico italiano nella Community Team of The Season (TOTS) di FIFA 22 Ultimate Team: l'attaccante del Sassuolo strappa una carta con 90 di overall e il ruolo di trequartista offensivo (COC), ottenibile tramite sfida creazione rosa (SCR). L'elemco completo:



Attaccanti



Wilfried Zaha, Crystal Palace

Luis Suarez, Atletico Madrid

Karim Adeyemi, RB Salisburgo

Gerard Moreno, Villarreal

Carlos Vela, Los Angeles FC (SCR)



Centrocampisti



Fred, Manchester United

Serge Gnabry, Bayern Monaco

Yannick Carrasco, Atletico Madrid

John McGinn, Aston Villa

Maxence Caqueret, Lione

Dani Parejo, Villarreal (Obiettivo)

Giacomo Raspadori, Sassuolo (SCR)



Difensori



Aymeric Laporte, Manchester City

Jean-Clair Todibo, Nizza

Tyrick Mitchell, Crystal Palace

Conor Coady, Wolves

Tino Livramento, Southampton



Portieri



Hugo Lloris, Tottenham