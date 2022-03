. Tra martedì 8 e mercoledì 9 marzo le squadre appartenenti al Girone C hanno chiuso la prima fase del torneo nel tentativo di ottenere la migliore posizione in classifica. Il regolamento della competizione, infatti, non prevede alcuna eliminazione nella fase iniziale: saranno, dove alla prima sconfitta si verrà eliminati dalla competizione. Quello dei Playoff sarà un crocevia fondamentale per raggiungere le, quando verrà incoronato il club vincitore della eSerie A TIM.: i primi tre player classificati otterranno la qualificazione diretta all’evento decisivo delle FIFA Global Series che darà accesso alla(unica squadra a riuscirci insieme alla).fa valere tutta la sua esperienza negli eventi dal vivo per superare i suoi avversari: nessuna sorpresa, se consideriamo che nella scorsa edizione della eSerie A TIM il player rossoblù si è arreso soltanto in finale ad un passo dal titolo.. Grazie ad un grande finale di girone, i granata riescono strappare il pass per il Winner Bracket dei Playoff e a scavalcare l’Inter Esports: decisiva la vittoria contro il Sassuolo Esports, che permette alla formazione campana di evitare il Loser Bracket.: decisivi i 13 punti ottenuti dai nerazzurri, che gli permettono di passare come una delle due migliori terze.riescono a rimanere in corsa per la prima posizione per larghi tratti, ma la doppia sconfitta con il Genoa Esports gli impedisce di raggiungere l’obiettivo.Troppo poche le due sole vittorie di, che portano l’. Gli azzurri finiscono per vincere soltanto contro il Sassuolo Esports ultimo della classe: a partire dal Loser Bracket dei Playoff sarà vietato sbagliare., che fatica ad imporsi per tutta la durata della Fase a gironi. I neroverdi, rappresentati daed, sono chiamati a cambiare marcia per tentare di evitare l’eliminazione.Archiviata la pratica della Regular Season, le quindici squadre partecipanti sono già proiettate verso i Playoff: alle squadre presenti in Winner Bracket basterà vincere l’unico incontro in programma per ottenere il pass per le Final Eight. Per quelle che partiranno, invece, dal Loser si tratta dell’ultima chance di ottenere un posto tra le migliori otto. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti della seconda fase della eSerie A TIM.