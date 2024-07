La Juventus ha l'accordo con Koopmeiners: l'Atalanta fissa il prezzo, ma mette una deadline

LA POSIZIONE DELL'ATALANTA - L'Atalanta sa di avere tra le mani un gioiello, stapparglielo non sarà facile. Perché il club guidato da Percassi-Pagliuca è in salute e non ha necessità di vendere, perché il costo del cartellino non è sceso con il passare della settimane. L'ex Az Alkmaar non è tra quei giocatori finito in saldo, continua a costare 60 milioni di euro, esattamente come in primavera. Luca Percassi qualche giorno fa è stato chiaro: "Koopmeiners è un giocatore fondamentale e non è mai stata prevista la sua cessione", la posizione può cambiare solo se arriverà una squadra, in questo caso la Juventus, disposta a pagare quanto chiesto.