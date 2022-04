. Al termine di quattro turni di qualificazione, l’ultimo dei quali giocato tra giovedì e venerdì,. Con il passaggio ai Playoff i player azzurri hanno evitato il Main Stage, la pericolosa seconda fase della competizione dove in caso di mancato passaggio del turno si verrà eliminati: a partecipare saranno tutte le nazionali che hanno fallito la qualificazione diretta, che saranno raggiunte da quelle che da quest’anno sono entrate a far parte delle FIFAe Nations Series.. Il primato avrebbe garantito la qualificazione diretta anche nel caso in cui l’Italia non si fosse posizionata tra le prime due nell’ultimo e decisivo turno: eventualità scongiurata, conche hanno portato la eNazionale al secondo posto a pari punti con laA sorridere è stata la, che con il secondo posto nel Consistency Ranking ha ottenuto il passaggio ai Playoff nonostante il piazzamento alle spalle delnella classifica settimanale.: entrambe partiranno con il dente avvelenato per la mancata qualificazione diretta ed è probabile la loro ricomparsa sul cammino dell’Italia, considerata la forza delle due nazionali. Dalle due conference europee, ottengono il passaggio alla seconda fase anche(queste ultime nello stesso raggruppamento dell’Italia).. Ad attenderle ci sarà la, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante della competizione. Intanto gli azzurri possono tirare il fiato e continuare gli allenamenti sotto l’occhio vigile del coach, con l’obiettivo di consolidare il grande affiatamento mostrato nei match di qualifica.