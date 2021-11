Position changes are all the rage



Check out a couple noteworthy ones, plus all the new squad building options in #TOTW 8, available now in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/TFRsxVPVFc — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 10, 2021

I giocatori diesultano: finalmente. Il brasiliano del PSG fa il suo ingresso per la prima volta in stagione nellasu, carta con overall 92 per l'ala mancina che guida il gruppo davanti a(88) e(87). Nella squadra della settimana di FUT c'è spazio anche per l'Italia: il mago della Lazio,, strappa un 86 di valutazione generale, mentre il rigore parato a Laurato Martinez nel derby vale un 81 di overall per il portiere del Milan,. Tra le riserve c'è gloia anche per(79), l'attaccante del Lecce viene premiato per la tripletta rifilata al Parma di Buffon. Attenzione poi a, il bomber del River Plate cercato da Milan e Fiorentina: i 4 gol al Patronato valgono una carta da 84 di valutazione.