Monza che parte subito fortissimo e batte i turchi del Futbolist con il risultato aggregato di 3-2.Nella seconda partita i Biancorossi affrontano il team italiano Reply Totem eSports; la gara d’andata, molto combattuta, termina con il risultato di 1-1. Il Monza ha la meglio però nella gara di ritorno, dove si impone per 1-0 e prosegue il suo cammino nel Winner Bracket.Copione simile anche nella finale del Winner Bracket, nuovamente a tinte tricolore, dove i Biancorossi si impongono per 1-0 nel match di ritorno contro ASD Team eSports Revolution.Nella finalissima il Monza affronta la capolista Colonia, partendo subito forte e battendo per 3-2 i tedeschi nel match d’andata. Basta poi un pareggio a Cacciapuoti e Parave nel match di ritorno per chiudere la terza settimana di qualifiche al primo posto e guadagnare 300 Consistency Points.Un risultato che permette all’AC Monza Team eSports, costantemente supportato dal Main Partner Opiquad, di balzare al terzo posto nella classifica generale in vista del quarto ed ultimo turno di qualifiche, in programma il 5-6 maggio.Da segnalare le retrocessioni di Futbolist e Austria Vienna che, insieme agli altri teams presenti in Divisione 2 che non sono riusciti ad ottenere la promozione, vengono eliminate definitivamente dal torneo. Salgono invece in Divisione 1 IQONIC e Herta BSC.Al termine del quarto ed ultimo turno si decideranno i 4 teams che si sfideranno nei playoff per un posto all’evento finale.Le squadre che vi accederanno saranno la prima e la seconda classificata del turno 4 e le prime due classificate della classifica generale. Se una squadra chiuderà il turno tra le prime due e sarà anche tra le prime due nella classifica generale verrà presa in considerazione la terza classificata nella classifica generale.