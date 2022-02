. Tra sabato 29 e domenica 30 gennaio è andato in scena il, nel quale le quindici squadre partecipanti hanno avuto l’opportunità di completare il proprio roster scegliendo il giocatore che affiancherà i pro player già sotto contratto. Il cammino che ha portato al Draft è iniziato nel mese di novembre con il primo dei sei Online Qualifiers aperti a tutti: degli oltre mille partecipanti, soltanto in 32 sono arrivati alla Fase finale con la possibilità di essere scelti dai club della eSerie A TIM. Con la scelta delle quindici squadre sono stati dunque resi noti tutti i player che prenderanno parte alla competizione, e le sorprese non sono mancate.Nel corso del Draft, infatti,, dopo la separazione con la Sampdoria Esports arrivata ad inizio stagione., che dopo aver trionfato con il Benevento Esports si accasa al. Ad affiancarlo in questa avventura in rossoblù sarà, pronto a fare il suo debutto in questa competizione. Numerosi i cambi di maglia per diversi player già visti in azione lo scorso anno: con la mancata partecipazione della Lazio Esports,. Non passa inosservato il, con i granata che si affidano alla coppia formata da, entrambi al Cagliari Esports nella passata stagione. Nuova avventura anche per, che passa dal Crotone Esports al, e per, passato dal Sassuolo Esports al. Si rinnova completamente anche la, con l’arrivo di(ex Fiorentina Esports) e(ex AC Milan|QLASH). Tra le conferme della scorsa stagione ci sono l’di, ildi, l’La maggiore attenzione però è rivolta ai tantissimi volti nuovi in questa edizione: il primo è(ex Monza Esports), che penderà parte alla prossima eSerie A rappresentando il. Doppio ingresso nellocon l’arrivo died. Nellaspazio ad, mentre ad affiancarenell’. Presenti anche le tre squadre neopromosse: ilcon, l’conlaconArchiviata la pratica Draft, gli occhi sono già puntati sulla. Nella prima fase della competizione, le quindici squadre saranno divise in tre giorni all’italiana: il piazzamento finale non determinerà alcuna eliminazione, ma stabilirà quali club avranno accesso al Winner o al Loser Bracket.: Cagliari Esports, Fiorentina Esports, Spezia Esports, Venezia Esports, Bologna Esports.: Udinese Esports, AC Milan|QLASH, Hellas Verona Esports, Sampdoria Esports, Torino Esports.: Genoa Esports, Inter Esports, Empoli Esports, Sassuolo Esports, Salernitana Esports.