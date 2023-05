Ci sono due team italiani tra i 24 qualificati alla FIFAe Club World Cup, il Mondiale per Club del circuito competitivo di FIFA 23: a staccare il biglietto sono Exeed e Napoli Esports.



I 24 TEAM QUALIFICATI



TG.Nip (SWE-NED) - via EA Sports Cup

Fnatic (ENG) - via EA Sports Cup

Futwiz (ENG)

Manchester City Esports (ENG)

DUX (ESP)

Riders x Atletico Madrid (ESP)

Atlantide Wave (FRA)

Basilea Esports (SUI)

Ajax Esports Brazil (BRA)

SPQR (BRA)

Twisted Minds (SAU)

Goliath Gaming (ZA)

Team Flash (MC)

JDT | GBX Esports (MAL)

Hollywood (AUS)

Brondby Esports (DEN)

YMCA Esports (FIN)

RBLZ Gaming (DEU)

Betclic Apogee (POL)

EXEED (ITA)

NAPOLI ESPORTS (ITA)

Essentials Gaming (MEX)

KrowMx Esports (MEX)

DC United (USA)