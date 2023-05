Fifa literally promote gambling to children. This whole thing is so fucking pathetic https://t.co/gT9RhzpxAC — Luke (@Lukedutchh) May 27, 2023

, ma questa volta non ci sono di mezzo valutazioni contestate o bug del celebre gioco.. Lo scorso 26 maggio, l'attaccante del Brentford e della Nazionale è stato sper reati legati alle scommesse: nel dettaglio,e ciò ha spinto la FA a interdirlo da ogni attività calcistica fino al 16 maggio 2024 (potrà solo allenarsi). Ma cosa c'entra Toney con la rabbia della community di FIFA?. Una mossa che ha scatenato la rabbia dei videogiocatori che hanno subito attaccato l'azienda nord americana, definendola '' e ''. Il motivo?, la modalità più celebre della collana di giochi calcistici di casa EA. Una tesi portata avanti anche da un celebre content creator su Twitch come: "FIFA promuove letteralmente il gioco d'azzardo per i bambini. Tutta questa storia è davvero patetica. Per non parlare del fatto che, ancora oggi, credono che i bottini non siano gioco d'azzardo. I più grandi ipocriti di tutti i tempi".Non è la prima volta in cui EA rimuove carte dei giocatori (al di là di quelli deceduti in segno di rispetto) per problemi legali nel mondo reale. Era successo asu FIFA 22 dopo essere stato arrestato per violenza sessuale, accuse poi ritirate all'inizio di quest'anno.. La modalità è stata oggetto di severi controlli in alcuni Paesi e qualcuno si è spinto oltre, definendola puro gioco d'azzardo o bandendola. A febbraio, ad esempio,, in una causa intentata contro Sony da un diciassettenne che aveva speso oltre 300 euro per le carte acquistate nella modalità. Una linea che l'è pronta a seguire apprestandosi a introdurre leggi più severe in materia di loot box e gioco d'azzardo simulato:. Insomma, dalle iniziali accuse di essere un gioco pay to win si è passati a un piano decisamente più complesso e ricco di complessità, il tutto alla vigilia della storica separazione tra FIFA e Electronic Arts, che nelle prossime settimane lancerà, il primo titolo in solitaria dopo la trentennale collaborazione con la federazione calcistica mondiale.