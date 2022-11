Torna la, una delle tappe cruciali nel percorso delledi. EA SPORTS ha svelato i dettagli della competizione: finale a(Turchia) come per il calcio tradizionale, in palio quattro posti per playoff e play-in delle Global Series e un- La eChampions League (eCL) di questa stagione offrirà un torneo di altissimo livello sul campo virtuale, mentre i migliori d'Europa si sfideranno per aggiudicarsi una fetta del montepremi di oltre 280.000 $. Le finali della eCL si terranno a Istanbul, in Turchia, ai primi di giugno, nella settimana della finale della UEFA Champions League 2023. I primi quattro classificati vinceranno anche un posto nei playoff e nei play-in della EA SPORTS™ FIFA 23 Global Series.Continua a leggere per scoprire di più sul formato della eCL, sui premi e altro ancora, mentre EA SPORTS FIFA continua a offrire opportunità uniche a giocatori e appassionati per entrare in contatto con il mondo del calcio.Formato della eChampions LeagueLa eCL è aperta ai migliori giocatori della modalità Division Rivals FUT di FIFA 23 su console PlayStation®5 al termine della prima stagione (che si chiuderà l'11 novembre 2022). Potranno partecipare i migliori 256 giocatori registrati della EA SPORTS FIFA 23 Global Series in ogni regione europea, come riportato in basso.Qualificazioni online eCL (Top 1024) – 26 e 27 novembre 2022.I giocatori idonei (256 per regione) potranno partecipare a una delle quattro qualificazioni online eCL:Ovest: Francia, Islanda, Irlanda, Regno UnitoIberia e Benelux: Belgio, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, SpagnaGermania e AustriaNord ed est Europa: Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, UcrainaLe qualificazioni online inizieranno con il formato svizzero con i migliori 16 giocatori per regione (64 in totale) che avanzeranno alla fase a gironi della eCL.Fase a gironi eCL (Top 64) – 18 e 19 febbraio 2023 a Londra, Inghilterra.I 64 partecipanti si divideranno in due gruppi da 32, uno per ognuna delle due nuove regioni.Europa occidentale: Ovest, Iberia e BeneluxEuropa centrale e orientale: Germania e Austria, nord ed est EuropaAnche la fase a gironi a Londra si disputerà con il formato svizzero, e dimezzerà nuovamente i partecipanti. I 32 qualificati passeranno alla fase a eliminazione diretta della eCL. Sia la fase a gironi eCL, sia la fase a eliminazione diretta si svolgeranno all'Here East Theatre di Stratford, a Londra.Fase a eliminazione diretta eCL (Top 32) – 22 e 23 aprile 2023 a Londra, Inghilterra.I fuoriclasse che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della eCL accederanno al tabellone a doppia eliminazione, con gli otto finalisti che avanzeranno verso le prestigiose finali della eCL.Finali eCL (Top 8) – Inizio giugno 2023 a Istanbul, Turchia.I finalisti della eCL si sfideranno poco prima della finale della UEFA Champions League, facendosi strada attraverso un tabellone a eliminazione diretta al termine del quale solo un giocatore della EA SPORTS FIFA 23 Global Series otterrà il titolo di vincitore della eChampions League. Sia il vincitore, sia il secondo classificato si qualificano ai playoff della EA SPORTS FIFA 23 Global Series, mentre il 3° e il 4° si qualificano ai play-in della EA SPORTS FIFA 23 Global Series, che precedono i playoff. I migliori 24 giocatori nei playoff si qualificano alla FIFAe World Cup 2023™PremiOltre a vincere il trofeo della eChampions League, i giocatori si sfideranno per portarsi a casa una fetta del montepremi di oltreI seguenti eventi verranno trasmessi in diretta sul canale Twitch di EA SPORTS e il canale YouTube della UEFA.Fase a gironi eCL – 18 e 19 febbraio 2023Fase a eliminazione diretta eCL – 22 e 23 aprile 2023Finali eCL – Inizio giugno 2023