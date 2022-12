The King of The World’s Game.

Obrigado, Pelé. pic.twitter.com/cRoncMhDye — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 29, 2022

Anche il mondo del calcio virtuale è in lutto per la scomparsa diha omaggiato O Rei con un messaggio sui social: "Il re del gioco del mondo", in riferimento al motto con cui era stato presentato FIFA 23. Ma cosa succede ora sul gioco e Ultimate Team?Gli utenti si sono chiesti se la carta di Pelé su FUT sarà rimossa dal gioco come forma di rispetto,. La rimozione è prevista invece di norma per la scomparsa di calciatori ancora in attività. Ai gamer è stata invece regalata una carta 'tifo' da esibire su Ultimate Team.