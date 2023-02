Ieri è andato in onda il Fifa Best Awards. Il miglior giocatore è andato a Leo Messi, data la vittoria del mondiale. Proprio in merito a ciò, è nata una discussione divenuta subito virale.



LA POLEMICA - La ripartizione di ogni capitano, a livello nazionale, che ha votato è stata resa nota. La scelta di Alaba ha fatto infuriare alcuni dei suoi sostenitori. Nonostante altri giocatori abbiano dato priorità ai propri compagni di squadra, il trentenne, ex asso del Bayern Monaco, non ha votato Benzema, compagno di squadra al Real Madrid, al primo posto. Ha consegnato i suoi cinque punti a Messi, Benzema secondo e Mbappe terzo. Immediatamente, “#AlabaOut” ha iniziato ad essere di tendenza sui social media. Da un semplice hashtag si è passati al razzismo: sotto gli ultimi post del difensore, persone ignoranti hanno iniziato a commentare con l’emoji della scimmia. Gesto orribile e inaccettabile. Nel frattempo, Alaba ha chiarito la sua scelta su Twitter: “La nazionale austriaca vota come squadra, non solo io. Tutti, nel consiglio del team, sono in grado di votare ed è così che viene deciso. Tutti sanno, soprattutto Karim, quanto ammiri lui e le sue prestazioni. Spesso, ho detto che per me è il miglior attaccante del mondo, ed è ancora così. Senza dubbio."