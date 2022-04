La sconfitta con la Macedonia del Nord e la mancata qualificazione a Qatar 2022 sono una ferita che rimarrà a lungo aperta per la squadra di Mancini e tutti gli italiani., almeno nel digitale:. I sei player azzurri (- foto Figc) sono al terzo posto nella classifica generale dei Play-Ins della FIFAe Nations Cup, la competizione eSports per Nazioni più prestigiosa al mondo: il 7-8 aprile si giocano le ultime due partite dei Play-Ins, fondamentali per difendere uno slot nelle prime due posizioni e accedere direttamente ai Play-Off, saltando così la seconda fase di qualifica, il Main Stage, e avvicinandosi alla fase finale che si terrà in estate.E l'Italia ci arriva con una consapevolezza: le qualità per andare avanti ci sono. E' quanto traspare dalle parole dei protagonisti, molti dei quali riuniti a Milano nelle scorse settimane in occasione dei Playoff di eSerie A. Sotto gli occhi del, che proprio come Mancini è andato a seguire i suoi giocatori: "Cinque su sei impegnati, poi testa subito alla eNazionale perché l'appuntamento è davvero importante. Grazie agli ultimi tornei fatti siamo riusciti a posizionarci terzi nel consistency ranking e al termine delle giornate (la prossima sarà ultima, ndr) le prime due squadre passeranno direttamente ai playoff. Noi siamo terzi e una ventina dalle prime due (Svezia e Portogallo): dobbiamo fare tutto il possibile per strappare una di quelle due posizioni". "Ci crediamo? Assolutamente sì - prosegue Nigro -. Su Fifa attualmente, dando un'occhiata anche al ranking globale abbiamo quattro italiani tra i primi dieci. I primi due sono italiani, 'Karimisbak' e 'Danipitbull', poi c'è 'Obrun2002' quinto. Stiamo andando veramente forte, siamo in una fase di crescita esponenziale. Da che eravamo una nazione un po' di seconda fascia, adesso siamo quelli da battere". Nello Nigro ct a lungo termine per aprire un ciclo: "Noi ci proviamo, facciamo del nostro meglio. Poi anche su Fifa la palla è rotonda". Scherza Nigro, che però alza l'asticella: "Dal primo giorno l'ho detto, dobbiamo puntare a vincere e non ci accontentiamo del podio. Abbiamo i player e tutto quello che serve". Un fioretto: "Se l'Italia vince svelo il significato del 285 nel mio nickname".Per, player di: "Essendo 2vs2 può essere più complicato, però sicuramente si può far bene. Siamo tutti forti, magari vincere con la eNazionale è un sogno che si può avverare". Quattro dei player della eNazionale, d'altronde, sono in top ten nel ranking FIFA Europa Est (oltre ai sopracitati, c'è anche 'Montaxer' 10°). "Il livello è altissimo - prosegue Campagnani - e ci si può solo aspettare il meglio".Gli fa eco, player di digestito da Pro2Be Esports (gioca con Reply Totem le Global Series): "Io penso che i player italiani siano i più forti in questo momento. Magari all'estero c'è quel giocatore forte forte, ma tanti giocatori della stessa nazione così forti non ci sono. Quindi l'Italia può fare più che bene e arrivare al Mondiale". Un fioretto: "Se la eNazionale vince il Mondiale mi faccio biondo (ride, ndr)"., player di: "L'esperienza fatta a Coverciano penso sia la più bella che ho fatto in questi tre anni di competizioni. Andando lì entri in un'atmosfera diversa, è un ambiente bellissimo. E poi si è conclusa bene, perché ho vinto le selezioni e giocare per la Nazionale è bellissimo". Sulla qualità dell'Italia: "Siamo sei player tra i più forti d'Europa, non lo dico io ma i ranking. Di conseguenza siamo i favoriti, sia per andare ai playoff tramite i play-in, sia per giocarci i veri e propri Mondiali ai playoff". I capelli sono una ricorrenza per i fioretti: "Se vinciamo me li faccio platino".Non era presente alla eSerie A, perché ilmilita ancora in Serie B, maè uno dei player italiani più quotati e i brianzoli volano a livello internazionale grazie alle sue prestazioni. Cacciapuoti, poi, non è un nome nuovo per la eNazionale: "Già su FIFA 20 diventai player della Nazionale e nel 2021 avevo perso nella finale con Guarino. Quest'anno sono tornato. Il livello è altissimo, c'è gente veramente forte. Sicuramente la Nazionale è una delle più forti, lo dicono i ranking e la carriera di alcuni di noi: Karim è il primo in Europa Est, Dani secondo, Francesco quinto e Andrea in top ten, Diego ha chiuso primo al mondo su FIFA 20, io l'anno scorso ho finito secondo in Europa alla eChampions League. Il livello è devastante, non vorrei essere nei panni del ct (ride, ndr). Però meglio così, siamo tutti veramente forti e tutti ce la possiamo giocare con tutti". Per Cacciapuoti una stagione straordinaria, lui e Renzo 'Nzorello' Parave hanno trascinato il Monza nella FIFAe Club World Cup e sono l'unico club italiano ancora in corsa in quello che è, a conti fatti, il Mondiale per Club di FIFA: "Abbiamo fatto benissimo facendo una top-4, è una competizione a cui teniamo particolarmente perché è l'unica competizione in cui a vincere è effettivamente il club, è il modo di far risonare la forza e l'organizzazione di un club come il Monza che negli eSports, pur essendo in B e non potendo disputare la eSerie A, ha investito tanto. E quindi io e Renzo ci teniamo tantissimo a fare bene, a maggio ci attende la fase finale per arrivare ai playoff: non siamo messi male e sappiamo di potercela giocare". Arriviamo al fatidico fioretto, qui Cacciapuoti si discosta dai colleghi: "Se dovessi vincere con la eNazionale, quindi ad agosto, su FIFA 23 mi porterò fino a Natale un giocatore della Nazionale italiana che farò scegliere ai miei fan su Instagram in panchina anche in qualifica". Niente capello biondo come Montaxer e Obrun quindi: "Si vede che loro single, perché se io faccio una cosa così oltre a finire fuori di casa mi ritrovo single. Non mi conviene proprio!, conclude ridendo".