Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia ededica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone:un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani:, questo il suo nickname in game, ci parla oggi di: ilsta cercando il suo player ufficiale e ci sarà un'importante tappa dal vivo proprio allo stadio Tardini , che metterà in palio quattro posti per la finalissima del 23 giugno. Come partecipare e giocarsi la possibilità di diventare il gamer professionista del Parma?