Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.Giorni, mesi, anni passati su joystick e console per cercare di vincere e realizzare gol meravigliosi, come quelli che gamer affermati fanno sembrare giocate di tutti i giorni.Da questa settimana infatti avrò l'onore e l'onere di contribuire a selezionare le reti più spettacolari della Parma eSports Cup , la competizione organizzata in collaborazione daedche consegnerà ai Crociati il loro primo eplayer ufficiale su Fifa. Assieme ad altri personaggi di spicco della community virtuale,è chiamato a votare tappa per tappa i gol più belli per decretare chi vincerà il premio in palio.Mercoledì è stato il turno della prima votazione e i giocatori in corsa sono partiti subito forte nel segno di un colpo da urlo: lal'ha usata conper segnare,invece se ne è servito per l'assist a. Due giocate spettacolari, difficile votarne una sola:, che ho premiato la fantasia dell'idea.@Albri_Fede90