Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi del primo torneo ufficiale di FIFA organizzato da una delle nostre leghe calcio. La Lega Pro ha deciso di organizzare la eSupercup Serie C battendo sul tempo una Serie A che continua a rimanere indietro sul piano degli eSports. Cosa ne pensate?