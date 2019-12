Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.







'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi della FIFA eClub World Cup, il Mondiale per Club di Fifa 20 che ​entra nella sua fase finale di qualificazione. Eliminate sette squadre italiane e big estere, come il Brondby due volte campione e il Werder del campione del mondo in carica MoAuba, ma ci sono ancora otto squadre italiane che si giocano l'accesso alla fase finale: scoprite di chi si tratta nel nuovo video!