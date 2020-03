Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi di Italia e Spagna, unite dall'emergenza coronavirus e nella lotta al Covid-19, unite anche da una nuova iniziativa eSports per aiutare i ragazzi italiani e spagnoli nell'affrontare l'isolamento. Parte oggi lo #Stayathome Tournament, torneo di Fifa 20 promosso da Esports Academy (ESA) e Levante che permetterà a quattro squadre italiane (Bologna, Parma, Sampdoria, Sassuolo), cinque spagnole (Levante, Valencia, Saragozza, Huesca e Villarreal) e un team internazionale di livello come Hashtag United di affrontarsi online e divertire gli appassionati, che potranno seguire tutti gli incontri in streaming. L'evento si concluderà sabato, anche il calcio virtuale scende in campo per intrattenere i tanti appassionati che per combattere la diffusione del coronavirus restano a casa.