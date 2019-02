Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi della nuova squadra della settimana (TOTW) su FUT con il nuovo Lionel Messi: la tripletta al Siviglia in campionato vale al capitano del Barcellona una carta mai vista prima e che imbarazza il rivale di sempre Cristiano Ronaldo. La Pulce però non è l'unico affare... Scoprite tutto nel nuovo video!