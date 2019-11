Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi della FIFA eClub World Cup, il Mondiale per Club di Fifa 20. Svelati i gironi per le qualificazioni a questo prestigioso torneo del circuito competitivo FUT, con tanta Italia a giocarsi un posto: dalla Sampdoria di Guarracino a Bologna, Parma, Palermo, Empoli, Brescia, Roma e Monza. Senza dimenticare i team privati: Exeed, che collabora con Calciomercato.com, i Qlash di Diego Campagnani, il Team Romagnoli (il proprietario è proprio il capitano del Milan!), Mkers, Elites 0775 e PRO2BE Esports. Insomma, c'è tanta Italia da tifare: tutti i dettagli nel video!