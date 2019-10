Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.











'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi della nuova Team of the week (TOTW) su FUT, con alcune occasioni davvero interessanti. Due francesi dominano, ma occhio alla Serie A: Radja Nainggolan in un ruolo inedito diventa un affare da non perdere.