L'ex presidente della Fifa Joseph Blatter e l'ex presidente della Uefa Michel Platini sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto un anno e otto mesi di reclusione per entrambi.



LA VICENDA - Due milioni di franchi. Il processo è stato incentrato sulla cifra versata nel 2011 al francese, al tempo numero uno della Uefa, dalla Fifa di Blatter. Un compenso infondato secondo l’accusa e versato unicamente per convincere l’ex "dieci" della Juve a non candidarsi a presidente della stessa federazione internazionale, spodestando così Blatter. Per la difesa, il compenso era ritenuto regolare. Con la sentenza, il Tribunale ha deciso un risarcimento di 20.000 franchi per Blatter, a cui Platini ha invece rinunciato. Il francese potrà riavere ora accesso ai circa 2 milioni di franchi congelati dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC).



QUESTIONE MONDIALI - Blatter e Platini erano anche accusati di truffa e falso in documenti, in relazione alla vicenda delle presunte irregolarità nelle assegnazioni dei campionati mondiali di calcio in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022. Lo scandalo era scoppiato nel 2015, con l’arresto di diversi dirigenti che avevano percepito tangenti in cambio di voti per i diritti tv. La vicenda non è ancora giunta alla conclusione: oltre ad un ricorso al Tribunale federale, potrebbe esserci un processo civile.