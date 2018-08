Un successo mediatico clamoroso per la Fifa eWorld Cup Grand Final: la tre giorni di Londra ha infatti raggiunto oltre 29 milioni di visite, una crescita del 400% rispetto allo scorso anno. Notevole anche il picco di utenti attivi: il massimo è stato raggiunto durante la finale tra Stefano Pinna e Msdossary, 322mila persone connesse in contemporanea sulle varie piattaforme per assistere allo showdown.