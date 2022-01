La Juve ha davvero provato ad affondare il colpo per Nahitan Nandez. Ma alle proprie condizioni. Accettate dal Cagliari quando ormai era troppo tardi: prestito con diritto di riscatto e non con l'obbligo in caso di Champions. E sulla valutazione complessiva ballavano comunque almeno 3 milioni. Se non fosse arrivato Zakaria, sarebbe forse finita diversamente.