Noel Le Graet si è dimesso ieri, ma in realtà era stato sollevato dall'incarico all'inizio dell'anno, dal ruolo di presidente della FFF, la Federcalcio francese. Salito suo malgrado agli onori della cronaca per alcune uscite infelici su Zinedine Zidane, Le Graet è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di una agente, di mala gestione dei conti e di omofobia e razzismo.



FIFA, SECONDA CHANCE - A poche ore dalla sua scelta, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha deciso di offrire a Le Graet una posizione dirigenziale all’interno della FIFA. L'81enne è infatti candidato, insieme a Fernando Gomes, per un posto come membro ordinario del Consiglio FIFA. Ma inoltre Infantino ha nominato l’ex numero uno della federcalcio francese come nuovo presidente dell’Ufficio di Parigi dello stesso organo mondiale.