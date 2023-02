Finale di gara incandescente in Juventus-Nantes, andata dei playoff di Europa League, che scatena la rabbia dei tifosi bianconeri. Tutto ruota attorno all'episodio al 97', con il colpo di testa di Bremer che sbatte sulla mano di Centonze. I giocatori chiedono un rigore che, sull'1-1, può essere decisivo per aggiudicarsi la vittoria nel primo round del doppio confronto.

LA SORPRESA - L'arbitro portoghese Joao Pinheiro viene richiamato dal VAR (i connazionali Tiago Martins e Luis Godinho) per l'on field review, ma quando tutto sembra portare all'assegnazione del penalty il colpo di scena: fallo in attacco di Bremer su Centonze, niente calcio dagli undici metri e punizione per gli ospiti.



LA RABBIA - Una decisione che genera prima stupore e poi la rabbia. Dei giocatori in campo, di Massimiliano Allegri, del pubblico sugli spalti. E non solo, perché sui social i tifosi della Juventus sono infuriati e si scagliano anche contro la UEFA.