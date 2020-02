Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha presentato oggi "The Vision 2020-2023: Making Football Truly Global", un piano di azione per il massimo organo mondiale per i prossimi anni. Infantino ha spiegato: "Questo documento delinea un piano per modernizzare ulteriormente il mondo del calcio, rendendolo ancora più inclusivo, e disegnare un panorama nel quale un giorno avremo almeno 50 nazionali e 50 club di tutti i continenti al massimo livello competitivo. The Vision 2020-2023: Making Football Truly Global è un piano perché la FIFA possa inseguire il suo obiettivo di rendere il calcio davvero globale, in un modo che cambia in modo sempre più veloce. I punti fondamentali sono 11:



1. Modernizzare il quadro normativo del calcio: rivedere il calendario internazionale con un approccio globale; riformare il sistema dei trasferimenti; ottimizzazione dei regolamenti; protezione delle figure interessate:



2. Crescita dei ricavi sostenibili per continuare a investire sul calcio: commercializzazione delle competizioni; crescita del brand globale; esplorare le aree di crescita; scoprire nuove opportunità digitali;



3. Incrementare efficienza e efficacia dell'organizzazione: consultare le parti interessate sulle regole basi; digitalizzare processi interni; sviluppare risorse umane;



4. Garantire il successo alle competizioni: creare esperienze uniche per i tifiosi e il pubblico globale; sviluppare programmi di alto valore per le emittenti; sviluppare tornei sostenibili;



5. Rendere globali le competizioni: adottare formati globali e inclusivi; creare più possibilità per i nostri membri di ospitare tornei FIFA; interagire con un pubblico globale; creare un impatto globale;



6. Incrementare la competitività globale: creare opportunità di gioco aggiuntive a livello globale; mettere a disposizione direttori tecnici, coach ed educatori in tutto il mondo; incrementare i programmi di base e la partecipazione;



7. Massimizzare l'impatto sullo sviluppo del calcio globale: promuovere una buona governance; aumentare la presenza a livello globale; promuovere lo sviluppo di infrastrutture nel mondo del calcio;



8. Accelerare la crescita del calcio femminile: riformare le competizioni; aumentare il valore commerciale; intensificare la professionalizzazione del calcio femminile dentro e fuori dal campo;



9. Affinare la tecnologia nel calcio: auementare la tecnologia Var; esplorare nuove tecnologie che possano avere un impatto positivo sul gioco; sfruttare le tecnologie per migliorare l’esperienza dei fan; espandere le tecnologie a livello globale;



10. Proteggere valori positivi nel calcio: combattere il razzismo e tutte le forme di discriminazione; promuovere fairplay e rispetto reciproco; proteggere diritti umani; tutela dei minori;



11. Impatto del calcio sulla società: educare i ragazzi nelle scuole attraverso il calcio; ispirare le generazioni attuali e quelle future attraverso l'esempio delle leggende FIFA; sviluppare soluzioni per proteggere l’ambiente e il clima; collaborazione con le pubbliche autorità.