Nel corso del 72° Congresso FIFA a Doha, il presidente Gianni Infantino si è appellato al presidente russo Vladimir Putin chiedendo di fermare la guerra in Ucraina: "Il Mondiale di Russia del 2018 è stato sicuramente un grande Mondiale, sportivo e culturale. Ma ovviamente non ha risolto i problemi del mondo. Non ha nemmeno risolto i problemi della regione. Non ha creato una pace duratura. Ma quello che voglio dire ora è che una volta che questo terribile conflitto sarà finito, e tutti gli altri conflitti nel mondo, si spera che il calcio possa svolgere un piccolo ruolo nella ricostruzione delle relazioni, nello stabilire pace e comprensione. Il mio appello a tutti coloro che hanno un po' di potere, in posizioni politiche importanti, vi prego di fermare i conflitti e le guerre. Dobbiamo dialogare anche con il vostro peggior nemico. Dobbiamo imparare di nuovo a vivere insieme".