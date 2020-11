. Il presidenteè oggetto di un'inchiesta penale a causa dei rapporti troppo ravvicinati con(il procuratore generale della confederazione elvetica che guidava l'inchiesta sullo scandalo Fifa 2015), le confederazioni continentali provano a rialzare la testa per riprendersi il potere eroso dagli scandali e dal centralismo dello stesso Infantino, e la riforma del regolamento sugli agenti ha scatenato un lavorio di lobbying molto complesso da districare.introdotto con deliberazione del Congresso Fifa 2009 e divenuto operativo dal 1° ottobre 2010.Disegnato per combattere il potere delle terze parti nel controllo dei calciatori, il TMS è stato fin qui giudicato meccanismo affidabile, a prova di furbate. Ebbene, è giunto il momento di rivedere il giudizio.. Un trasferimento realizzato durante la campagna trasferimenti dell'estate 2018, ma di cui soltanto adesso emergono alcuni retroscena che in questi giorni fanno scorrere sudori gelidi nella stanze della confederazione mondiale del calcio. E prima di spiegare i fatti nel dettaglio bisogna capire come mai la questione maturi soltanto adesso. Serve fare un passo indietro e guardare alle disavventure recenti del Vitória Setúbal.– Il Vitória Setúbal è una società storica del calcio portoghese, con una tifoseria passionale e fortemente identitaria, ciò che nel Portogallo delle Tre Grandi è cosa tutt'altro che scontata. Ha vinto tre Coppe nazionali e una Coppa di Lega. E ha fatto segnare una presenza quasi costante in Primera Liga. Ma nei mesi scorsi il club “sadino” ha subìto l'evento più traumatico di sempre. Pochi giorni dopo avere conquistato sul campo una faticosa salvezza, la società biancoverde è stata retrocessa a tavolino nel Campeonato de Portugal (terza serie) per inadempienze amministrative . Una massa di debiti fuori controllo, governance poco trasparente, assenza di un piano economico finanziario credibile. Sono alcuni fra i motivi che hanno portato la federcalcio portoghese a prendere una decisione traumatica. E dopo la ripartenza dalla terza serie si è celebrata per il club sadino l'assemblea dei soci per eleggere un nuovo presidente. Il 19 ottobre è stato eletto l'agente, che da subito ha dovuto confrontarsi con un ambiente turbolento.– La stranezza che salta subito all'occhio riguarda il trasferimento del citato Nuno Reis. Un trasferimento i cui lati oscuri sono stati illustrati per la prima volta nei giorni scorsi, attraverso le colonne del quotidiano Público, dal sempre puntuale Paulo Curado . Noi di Calciomercato.com abbiamo potuto approfondire il dossier visionando ulteriori documenti e integrandoli con elementi emersi nei giorni successivi.Dunque, la vecchia dirigenza del Vitória Setúbal cede il difensore in data 5 settembre 2018.A quel punto Rodrigues avvia uno scambio di mail con l'attuale direttore generale del Levski Sofia, Pavel Kolev. Uno scambio che prende immediatamente toni tambureggianti poiché il presidente sadino pone la questione della violazione delle regole sulle terze parti e reclama il pagamento delle somme mai pervenute nelle casse del Vitória. Da Sofia giunge rapidamente una risposta altrettanto ferma. Kolev sostiene che il motivo dei versamenti a Cipro sta in quell'”amendment” del 20 novembre 2018, di cui viene svelato il contenuto: la vecchia dirigenza sadina ha chiesto di mutare le coordinate bancarie dei bonifici, spostandole dal conto ufficiale del club a quello cipriota. Inoltre Kolev afferma altre cose di un certo peso. Sostiene che il Levski non abbia mai fatto un primo versamento da 50 mila euro presso il conto bancario ufficiale del Vitória ma di averli fatti tutti e tre su Cipro; e di conseguenza, se mai il club portoghese ha incassato quei 50 mila euro, deve restituirli. E aggiunge che la Sport Marketing è una società sussidiaria di cui il Levski è proprietario, usata per effettuare pagamenti come quelli operati per acquisire i diritti economici di Nuno Reis. La mail di Kolev si chiude con l'affermazione che la vicenda si concluda lì. E invece è appena cominciata.– Segue un ulteriore scambio di mail dai toni sempre più accesi, in cui fra l'altro viene messa al centro della disputa la figura dell'ex direttore sportivo. Veniamo ai primi due: pLa risposta a entrambi gli interrogativi prova a darla lo stesso Vaz, rintracciato da Público. L'ex dirigente afferma che. Risposta sulla cui credibilità ciascuno potrà giudicare, e che comunque non dissipa uno degli interrogativi: perché versare il denaro a Cipro?E da questo interrogativo ne sorge un altro:. Ciò che fa sorgere una prospettiva preoccupante: che il TMS, questa megamacchina congegnata per controllate tutti i trasferimenti internazionali di calciatori, non riesca a reggere la gigantesca mole di lavoro. Con ulteriore retropensiero:. Per questo si comprende come mai la Fifa abbia aperto l'indagine con prodigiosa velocità. Ma il pateracchio è fatto. E intanto che a Zurigo sudano freddo, a Setúbal continuano a tirare fuori dai cassetti le carte lasciate dalla vecchia dirigenza. L'attenzione è caduta sull'attaccante marocchino. Nel frattempo Hachadi è tornato in Marocco. E poi c'è. Quanti ne risultano giunti nelle casse del Vitória Setúbal? Magari ve lo racconteremo un'altra volta, dato che la storia non pare proprio terminare qui.@Pippoevai