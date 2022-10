La FIFA annuncia una nuova partnership, ma non ha nulla a che fare con quella che si chiude con EA Sports per i titoli calcistici. La Federazione internazionale ha annunciato una collaborazione con Roblox, uno dei primi metaversi che funge da raccoglitore di minigiochi. Nasce FIFA World, "un ambiente virtuale che celebra la potenza del calcio e la ricca storia dei suoi eventi apicali”, completamente “free-to-play - si legge nel comunicato -. Come parte del suo impegno sullo sviluppo di nuovi titoli gaming di calcio per i fan, la FIFA collaborerà con Roblox per creare un’eccitante e nuova esperienza online con cui tutti i fan del calcio possano riunirsi in spazi sociali, guadagnare ricompense e collezionare oggetti virtuali esclusivi attraverso vari skill game e molteplici sfide per i collezionisti". Non sarà un gioco di calcio ma un contentitore di minigiochi anche extra calcio, come il bowling alla Adidas Footbowling Arena interna all'hub.