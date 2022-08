E' tempo di mercato, non solo per il calcio tradizionale ma anche per quello virtuale. La stagione competitiva di FIFA si è conclusa e in attesa di delineare i roster delle squadre che parteciperanno alle competizioni della prossima stagione - ad esempio, la eSerie A troverà la Juventus ma perderà con ogni probabilità Inter e Milan - iniziano i primi movimenti a livello dii team per quanto riguarda i pro gamer. Negli ultimi giorni, due pezzi da novanta della scena competitiva italiana hanno annunciato la fine di un'era: Diego 'Crazyfatgamer' Campagnani, visto alla eSerie A con la maglia del Milan, ha lasciato QLASH dopo cinque anni, mentre Daniele 'Dagnolf' Tealdi ha chiuso l'esperienza di tre anni con Exeed, presto novità per il loro futuro.