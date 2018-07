C'è anche Massimiliano Allegri tra i migliori allenatori del 2018 scelti dalla Fifa. Il tecnico della Juventus è l'unico italiano presente nell'elenco dei candidati a vincere il premio "The Best". Ecco l'elenco completo: Massimiliano Allegri, Stanislav Cherchesov, Zlatko Dalic, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Roberto Martinez, Diego Simeone, Gareth Southgate, Ernesto Valverde, Zinedine Zidane.



CR7 C'È - La Fifa ha comunicato anche la lista degli 11 candidati a vincere il premio come miglior giocatore dell'anno. C'è Cristiano Ronaldo, grande acquisto dell'estate della Juventus, ecco tutti i nomi: Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Luka Modric, Mohamed Salah, Raphael Varane.