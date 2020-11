C'è poca, pochissima Italia nelle nomination per i premi Fifa The Best 2020.Tra i migliori calciatori dell'anno ecco lo juventino Cristiano Ronaldo, insieme a Thiago Alcantara (Bayern Monaco-Liverpool), De Bruyne (Manchester City), Lewandowski (Bayern Monaco), Mané (Liverpool), Mbappé (PSG), Messi (Barccellona), Neymar (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Salah (Livrpool), van Dijk (Liverpool).Tra i migliori portieri, invece, ci sono Alisson (Liverpool), Courtois (Real Madrid), Navas (PSG), Neuer (Bayern Monaco), Oblak (Atletico Madrid), ter Stegen (Barcellona).Tra i migliori allenatori compaiono Bielsa (Leeds), Flick (Bayern Monaco), Klopp (Liverpool), Lopetegui (Siviglia) e Zidane (Real Madrid).In campo femminile, tra le migliori calciatrici dell'anno ecco Lucy Bronze (Olympique Lione-Manchester City WFC), Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais), Caroline Graham Hansen (Barcellona), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea FC Women), Jennifer Hermoso (Barcellona), Ji So-yun (Chelsea FC Women), Sam Kerr (Chelsea FC Women), Saki Kumagai (Olympique Lione), Dzsenifer Marozsán (Olympique Lione), Vivianne Miedema (Arsenal WFC), Wendie Renard (Olympique Lione).Tra le migliori portieri, invece, Ann-Katrin Berger (Chelsea FC Women), Sarah Bouhaddi (Olympique Lione), Christiane Endler (PSG), Hedvig Lindahl (Wolfsburg-Atletico Madrid Femenino), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Ellie Roebuck (Manchester City WFC).Tra i tecnici, ecco Lluís Cortés (Barcellona),, Emma Hayes (Chelsea FC Women), Stephan Lerch (Wolfsburg), Hege Riise (Kvinner), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lione), Sarina Wiegman (Olanda).Per il premio Puskas, che assegna ogni anno il premio al miglior gol, in lizza ci sono Shirley Cruz (Costa Rica-Panama), Giorgian De Arrascaeta (Cearà-Flamengo), Jordan Flores (Shamrock Rovers-Dundalk), André-Pierre Gignac (Tigres-Pumas), Sophie Ingle (Arsenal WFC-Cheslea FC Women), Zlatko Junuzovic (Rapid Vienna-Salisburgo), Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns-Cape Town), Son Heungmin (Tottenham-Burnley), Leonel Quinonez (Universidad Catolica-Macarà), Luis Suarez (Barcellon-Maiorca), Carolina Weir (Manchester City WFC-Manchester United WFC).