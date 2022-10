Con un comunicato stampa, la FIFA ha approvato oggi il nuovo regolamento per il mercato dei trasferimenti, la Clearing House, che ambisce ad una maggior trasparenza nei pagamenti fra i club. Entrerà in vigore a partire dal 16 novembre.



IL COMUNICATO – Di seguito il comunicato ufficiale.



"Nella sua riunione ad Auckland/Tāmaki Makaurau, Aotearoa Nuova Zelanda, il Consiglio FIFA ha approvato il Regolamento FIFA Clearing House, un passo importante nella salvaguardia della trasparenza e della responsabilità nel sistema globale dei trasferimenti. I regolamenti sono il risultato della riforma globale del sistema di trasferimento della FIFA e seguono un ampio processo di consultazione avviato dal Comitato delle parti interessate del calcio FIFA nel 2017".



"I regolamenti, che entreranno in vigore il 16 novembre 2022, sono un insieme di norme in base alle quali la FIFA Clearing House centralizzerà, elaborerà e automatizzerà i pagamenti tra club, inizialmente relativi ai premi di formazione (indennità di formazione e contributi di solidarietà), ma anche promuovendo la trasparenza finanziaria e l'integrità all'interno del sistema di trasferimento internazionale. Si stima che attraverso la FIFA Clearing House, quasi 400 milioni di dollari saranno distribuiti ogni anno ai club di formazione, un aumento di cinque volte rispetto alla situazione attuale".