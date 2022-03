Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web la Fifa ha confermato i cambiamenti previsti per i match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e in particolare per i playoff della Uefa in programma il 24 e 29 marzo in seguito alla guerra scoppiata fra Russia e Ucraina e alle sanzioni inflitte alla federcalcio russa.



In primo luogo la partita fra Scozia e Ucraina, valida per il primo turno del gruppo A sarà riprogrammata a giugno, mentre la sfida fra Galles e Austria rimarrà schedulata per il 24 marzo. La finale successiva sarà giocata ovviamente anche questa a giugno.



In secondo luogo, in seguito alla squalifica della Russia, la Polonia è stata automaticamente ammessa alla finale del gruppo B in cui affronterà la vincente della sfida fra Svezia e Repubblica Ceca.