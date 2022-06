La commissione disciplinare della Fifa ha respinto il ricorso del Cile, che chiedeva l'espulsione dell'Ecuador dal Mondiale in Qatar.



L'Ecuador ha schierato in 8 gare valevoli per le qualificazioni il calciatore Byron Castillo, accusato di essere colombiano con un passaporto ecuadoriano falsificato.



L'Ecuador è inserito nel girone A della fase finale con Qatar, Senegal e Olanda.