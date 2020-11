Il Mondiale per Club resta in Qatar, ma cambia date. Come comunicato dalla Fifa infatti, la competizione viene rinviata a Febbraio per la pandemia Covid-19. La nota:





"Alla luce dell'attuale pandemia globale di COVID-19 e del suo continuo impatto sul calcio, l'Ufficio del Consiglio FIFA ha preso una serie di decisioni relative alle competizioni FIFA, tra cui la FIFA Club World Cup 2020 e i tornei giovanili femminili pianificati per 2020.





Dopo la discussione e l'approvazione durante la riunione più recente del gruppo di lavoro COVID-19 della FIFA-Confederazioni, e in consultazione con le varie parti interessate - comprese le associazioni membri ospitanti - per valutare tutte le opzioni, l'Ufficio di presidenza del Consiglio ha deciso:



La Coppa del Mondo per club FIFA Qatar 2020, originariamente prevista per dicembre, è stata soggetta agli effetti dirompenti della pandemia sui campionati continentali per club delle confederazioni che fungono da percorso per l'evento.



L'introduzione di rigorosi protocolli di ritorno in gioco ha facilitato la ripresa con successo dei campionati continentali per club, l'ultimo dei quali dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio 2021.





Di conseguenza, la Coppa del Mondo per club FIFA 2020 si terrà ora dall'1 all'11 febbraio 2021, in Qatar secondo la nomina originale del Consiglio FIFA nel giugno 2019.





In linea con l'International Match Protocol della FIFA, la FIFA e il paese ospitante forniranno le necessarie garanzie per la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.