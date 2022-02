condannare la Federcalcio brasiliana al pagamento di una multa di CHF 500.000 per infrazioni relative all'ordine e alla sicurezza;

per infrazioni relative all'ordine e alla sicurezza; condannare la Federcalcio argentina al pagamento di un'ammenda di CHF 200.000 per il mancato rispetto degli obblighi in materia di ordine e sicurezza, preparazione e partecipazione alla partita;

per il mancato rispetto degli obblighi in materia di ordine e sicurezza, preparazione e partecipazione alla partita; condannare la Federcalcio brasiliana e la Federcalcio argentina al pagamento di una multa di CHF 50.000 ciascuna per abbandono della partita;

al pagamento di una multa di CHF 50.000 ciascuna per abbandono della partita; sospendere i giocatori argentini Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero per due (2) partite ciascuno per non aver rispettato il protocollo FIFA Return to Football International Match.

La Commissione Disciplinare della FIFA si è espressa oggi sull'ormai celebre partita Brasile-Argentina valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022 e interrotta lo scorso 5 settembre 2021 poco dopo il calcio d'inizio per l'ingresso in campo delle forze di polizia che volevano "arrestare" alcuni dei calciatori argentini (in particolari quelli provenienti dalla Premier League) per aver violato le regole internazionali sui protocolli anti-Covid.Dopo un'approfondita indagine sui vari elementi e alla luce delle normative applicabili, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso chein una data e in un luogo stabiliti dalla FIFA.Inoltre, la Commissione Disciplinare FIFA ha concluso che l'abbandono della partita è derivato da diverse carenze da parte di entrambe le parti coinvolte quindi ha deciso di