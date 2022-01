Durante la notte italiana tra martedì e mercoledì andrà in scena Argentina-Colombia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. Tra i giocatori chiave dei Cafeteros c'è Ospina, che però si è reso protagonista in negativo nell'ultimo impegno contro il Perù facendosi beffare sul primo palo "regalando" così il gol agli avversari.



Ecco arrivare altri problemi. Stando a quanto riporta il quotidiano "El Pais", Ospina è a forte rischio per l'impegno contro l'Argentina. Il portiere del Napoli ha avuto un'intossicazione alimentare. Previste delle visite di controllo per capire se potrà essere del match o dovrà dare forfait.