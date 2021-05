Con il sorteggio avvenuto ieri pomeriggio, si è delineato. Dal 20 al 23 maggio i pro-player azzurri saranno coinvolti nelle qualificazioni online delle, una serie di tornei regionali che determineranno le squadre partecipanti alla fase finale di Copenaghen. Nella zona europea sono trenta le nazionali coinvolte, ma soltanto in undici riusciranno a guadagnare un posto per uno degli eventi più attesi dell’anno: le prime quattro di ogni girone, per un totale di sedici squadre, avanzerà alla Fase ad eliminazione. Le otto squadre che vinceranno il round decisivo otterranno la qualificazione, le restanti otto invece avranno un’ultima possibilità nel Loser Bracket per trovare le restanti tre squadre partecipanti., vincitori dei due tornei suedorganizzati dalla. Gli Azzurri sono stati sorteggiati in quello che è stato immediatamente definito come “”: oltre aci sono. Sono quest’ultime le corazzate che potrebbero creare insidie agli azzurri.Tra le fila dell’Olanda ci sono: il primo, appena sedicenne, è tra le rivelazioni di questa stagione. Nel suo primo anno da giocatore competitivo è riuscito a vincere due dei cinque Qualifier Europei, posizionandosi in terza posizione nella classifica regionale. Al suo fianco c’è Aygün, player di maggiore esperienza che oltre ad aver raggiunto due Top 12 nei Qualifier, nel corso della stagione è arrivato quarto nella eDivisie (il campionato esports olandese).Sono stati diversi i player spagnoli ad aver ben figurato nella stagione competitiva, su tutti Adriman, Andonii, Jra e, ma a vestire la maglia delle Furie Rosse saranno. Rispettivamente diciannovesimo e settantaquattresimo nella classifica europea, i due si sono scontrati nel corso della eLaLiga 20/21: a sfiorare la vittoria finale è stato Hidalgo, che ha chiuso la competizione al terzo posto.Occhi puntati anche sul, con due player di grande esperienza che hanno vissuto una stagione al di sotto delle aspettative. A rappresentare i lusitani saranno. Per Tuga, dopo sue stagioni ad altissimi livelli, un’annata sottotono condita comunque dalla qualificazione ai Regional Playoff e della vittoria nella eLiga portoghese. Situazione analoga per Diogo Mendes, reduce da una Top 4 nella ePremier League con la maglia del Chelsea. I due saranno chiamati a migliorare la Top 4 ottenuta dal Portogallo nell’edizione 2019 della FIFAe Nations Cup, anche per riscattare una stagione con più ombre che luci.Attenzione anche alle mine vaganti Scozia (con Marc Marley e Adam Ryan) e Russia (con Timon e Ufenok), pronte a mettere in difficoltà le compagini più affermate.La strada verso la FIFAe Nations Cup è ancora lunga, ma gli azzurri sono pronti a dire la loro. L’Italia ha vissuto una stagione straordinaria su Fifa 21 e il duo Karimisbak-Pignone vuole continuare a sorprendere.