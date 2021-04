. Dopo l’inizio della competizione con la Fase a gironi, svoltasi nell’arco di due settimane, tra martedì 20 e mercoledì 21 si sono disputati i Playoff. Ad accedere alla seconda fase del torneo sono state tutte le squadre partecipanti, ma la posizione ottenuta al termine di gironi è stata determinante per dividere le squadre in Winner e Loser Bracket, le due parti del tabellone dei Playoff che hanno dato accesso alle Final Eight.Il formato della eSerie A, infatti, prevede che a contendersi il titolo nella fase finale saranno: quattro provenienti dal Winner e quattro dal Loser. Sorride il, guidato da. Il player gestito da Pro2Be Esports ha rispettato le aspettative ed ha conquistato un posto per la fase finale. Dopo il terzo posto ottenuto nel girone B, Gabry ha superato il Crotone Esports e il Bologna Esports prima di ottenere la qualificazione., con. I bianconeri, già imbattuti nella Fase a gironi, superano senza troppi problemi l’Inter Esports nel secondo turno di Winner ed ottengono un posto per le Final Eight.Dopo il primo posto ottenuto nei rispettivi gironi,si confermano tra le squadre più in forma: i rossoblù, grazie alle prestazioni disuperano la Lazio Esports al termine di un doppio scontro molto combattuto. La Fiorentina Esports diinvece, ferma il Benevento Esports|UT7 e vince il match decisivo per accedere alle Final Eight.Le squadre eliminate nel Winner Bracket, hanno avuto a disposizione una seconda ed ultima chance in Loser dove hanno incontrato le squadre che nei gironi hanno chiuso in ultima posizione. Inarrestabile la corsa delè stato l’unico player proveniente dal Draft ad arrivare alla fase finale. I pitagorici sono riusciti ad eliminare Spezia Esports e Bologna Esports, due tra le squadre più attrezzate per arrivare in fondo nella competizione.. Il giovanissimo italo-brasiliano reagisce alla sconfitta subita dall’Udinese Esports e si impone sul Parma Esports di Naim “Amperemks” Elguzo, che in precedenza aveva eliminato Mattia “Lonewolf92” Guarracino (Sampdoria Esports) e Karam “Zakinho” Zaki (Torino Esports).vince lo scontro decisivo contro Fabio “Fabio_Ulous” Marino della Lazio Esports, che in precedenza avevano eliminato i rossoneri in Winner Bracket. Per Campagnani, numero uno nel Global Series Ranking di PlayStation su Fifa 20, quella delle Final Eight è l’occasione per riscattare una stagione al di sotto delle aspettative.. Decisiva la vittoria contro Kevin “D3ave” Cortese dell’Hellas Verona Esports, sconfitto sia in Winner che in Loser da Danipitbull.Con solo otto squadre rimaste in gara, la competizione entra nel vivo. Ogni errore adesso può portare all’eliminazione ad un passo dal traguardo. Ancora sconosciuta la data ufficiale in cui si giocherà la Final Eight: nell’attesa però, l’esports di Fifa non si ferma. Nel prossimo weekend in occasione del quinto ed ultimo Europe Qualifier, ci saranno Cosimo Guarnieri (HC9) Esports) e Giorgio “OranGeorge” Salemi (Bologna Esports) a rappresentare l’Italia. Poi sarà la volta della eChampions League. Per non perdere gli aggiornamenti, restate collegati sulle pagine di Calciomercato.com.