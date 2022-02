Riaprire gli stadi alla capienza del 100% in meno di un mese, probabilmente dall'1 marzo. E' questa l'ipotesi sulla quale sta lavorando la Figc con il Governo, a due anni esatti dall'inizio delle restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19.



IPOTESI CONCRETA - Questo il tema sul quale si sono concentrati gli ultimi colloqui tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza: secondo quando riferisce Ansa, da via Allegri filtra che l'ipotesi è 'molto concreta'. Obiettivo possibile grazie al calo della curva dei contagi, già individuato lo strumento legislativo: un emendamento a uno dei decreti Covid in sede di conversione.