(per tutte le info clicca qui), primo executive master italiano in esports management. Con questo corso la Federazione si pone l’obiettivo di aiutare il settore a generare figure sempre più specializzate e a favorire l’interazione tra sport tradizionale, esports e wellness.. I vincitori delle borse di studio – del valore rispettivamente del 75%, del 50% e del 25% della tassa di iscrizione - potranno abbinare il percorso di specializzazione a quello di studio o lavorativo. Oltre alle agevolazioni sopra indicate, ai destinatari delle borse di studio sarà inoltre riservata un’ulteriore opportunità: avranno infatti la possibilità di prendere parte come osservatori privilegiati ad alcune attività del progetto efoot della FIGC e potranno presentare alla Federazione un progetto di sviluppo e integrazione delle attività eFoot in vista della prossima stagione sportiva.- Per candidarsi bisogna inviare entro le ore 18 di martedì 10 maggio un’email all'indirizzo segreteria@mastersport.org indicando nell’oggetto ‘candidatura masterEsports - borsa di studio FIGC’, con una breve lettera di presentazione in cui vanno indicati i motivi per i quali si desidera partecipare al corso. E’ necessario allegare il curriculum vitae, elencando anche le proprie esperienze nel mondo dello sport (come atleta, volontario o collaboratore) e negli esports (come appassionato, player o spettatore di eventi internazionali). Giovedì 12 maggio sarà resa nota la graduatoria e i primi 10 candidati saranno contattati e invitati per un colloquio via Teams con una commissione masterEsports-FIGC. Mercoledì 18 maggio saranno comunicati i nomi dei vincitori delle tre borse di studio, che potranno frequentare da sabato 28 maggio il MasterEsport 2022. Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo info@mastersport.org.