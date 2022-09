Incontrooggi alle 15:00 in. Nella sede di via Allegri, a Roma, presso la sala conferenze intitolata a Paolo Rossi, sono intervenuti il Presidente dell'AIA Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni e il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi. I vertici del sistema arbitrale italiano hanno fatto il punto sulle prime giornate di questo campionato e risposto alle domande dei cronisti presenti.Il presidente Trentalange ha sottolineato l'importanza dell'incontro e della necessità di comunicare di più. "Stiamo lavorando per rendere queste occasioni più frequenti per il futuro, per noi comunicare bene deve diventare una prerogativa fondamentale", ha dichiarato il numero 1 dell'AIA prima di annunciare la notizia dell'esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna nel massimo campionato italiano. "Noi non regaliamo privilegi a nessuno. Non siamo la Mafia. La designazione arriva per meriti, non per dovere nei confronti di qualcuno. Sono molto contento del lavoro fatto insieme a Gianluca (Rocchi, ndr) sui nuovi arbitri". Lo stesso Rocchi ha poi mostrato in alcune slide i numeri di queste prime sette giornate, sottolineando i miglioramenti. "Il tempo effettivo è in linea con le medie dei principali campionati europei. Alla pari della Premier League, meglio di Bundesliga e Liga e di poco sotto alla Champions League. Quindi non è vero che in Italia si gioca di meno, né che si fischia troppo. Il numero di falli fischiati quest'anno è dimezzato rispetto all'anno passato, così come la tendenza dei rigori fischiati ad ogni giornata, che si attesta tra 0.15 e 0,30 a partita". Il responsabile del CAN ha dichiarato di essere molto soddisfatto dell'operato degli esordienti, prima di toccare il delicato capitolo VAR."La tecnologia quest'anno ha permesso di ridurre gli errori dell'87,05% in Serie A. Sono soddisfatto soprattutto della tendenziale uniformità di giudizio a cui siamo arrivati sin dalle prime giornate, anche con i tanti esordienti che abbiamo. Piano piano dovremo arrivare ad avere una squadra di professionisti del VAR. Intoppi e scivoloni ci saranno sempre". Su quest'ultimo punto Rocchi è stato interrogato riguardo il discusso episodio di Juventus-Salernitana. Ha risposto così: "Nel comunicato non ho mai inteso voler dare ragioni o torti.Stiamo lavorando comunque affinché ciò non ricapiti mai più nel futuro. Quello che oggettivamente posso dire è che in quell'occasione potevamo gestire meglio la comunicazione in campo della squadra arbitrale". Tra gli esempi positivi è stato citato invece quello di Aureliano in Samp-Lazio, con l'arbitro che ha confermato la sua decisone dopo l'on field review: "Anche il Var può sbagliare nel richiamare l'arbitro al monito. Bene ha fatto a confermare la decisone, non avendo visto un'immagine che nettamente ne smentiva la valutazione".Sul tema delle esternazioni fuori dalle righe di alcuni allenatori sia Trentalange, sia Rocchi sono stati fermi nel rigettare totalmente accuse come quelle che Sarri aveva rivolto all'intera categoria: "Sono deleterie e instillano retropensieri pericolosi. Capiamo la tensione che c'è alle spalle di un tecnico e che si possa reagire male a caldo. Ma le sue parole sono state inammissibili". Protagonisti di esempi negativi, citati nella conferenza, sono stati anche Mourinho e Giampaolo, ma è in generale verso l'intera categoria che è stata solleavato qualche appunto: "Sono purtroppo aumentati i cartellini dati contro gli allenatori. A noi non fa piacere cacciarli via. Ma certe scene non sono tollerabili, anche se la pressione che i tecnici devono gestire costantemente è comprensibile. In questo senso insistiamo nel chiedere sempre collaborazione massima, per evitare episodi spiacevoli".